Priručnik za one koje su već sve priručnike napisale - u tišini
Nova knjiga ‘Anatomija poslušne žene’ razotkriva nevidljive živote hrvatskih žena
Grof Darkula objavio je Anatomiju poslušne žene, zbirku od 14 kratkih priča koje progovaraju o nevidljivim borbama hrvatskih žena. Kroz emotivne, sirove i ironijom prošarane priče otkrivaju se iskustva majki, radnica, kćeri, single i razvedenih žena te onih koje su se godinama prilagođavale patrijarhatu. Knjiga prikazuje svakodnevicu ispunjenu neplaćenim radom, izolacijom, posramljenom seksualnošću i tihim buntom. Istodobno se vraća i limitirano izdanje Priručnika za preživljavanje. Journal