Nova knjiga ‘Anatomija poslušne žene’ razotkriva nevidljive živote hrvatskih žena - Monitor.hr
Danas (17:00)

Priručnik za one koje su već sve priručnike napisale - u tišini

Nova knjiga ‘Anatomija poslušne žene’ razotkriva nevidljive živote hrvatskih žena

Grof Darkula objavio je Anatomiju poslušne žene, zbirku od 14 kratkih priča koje progovaraju o nevidljivim borbama hrvatskih žena. Kroz emotivne, sirove i ironijom prošarane priče otkrivaju se iskustva majki, radnica, kćeri, single i razvedenih žena te onih koje su se godinama prilagođavale patrijarhatu. Knjiga prikazuje svakodnevicu ispunjenu neplaćenim radom, izolacijom, posramljenom seksualnošću i tihim buntom. Istodobno se vraća i limitirano izdanje Priručnika za preživljavanje. Journal


Slične vijesti

11.11. (08:00)

A zbog kojih ne bi izašli na ulice

Grof Darkula: Stvari koje bi Hrvate trebale više ras*izditi od srpskog folklora

Kada država nema politike koje pomažu građanima, a institucije joj se raspadaju od korupcije i neučinkovitosti, lagano je ljudima servirati unutarnjeg neprijatelja koji je za to kriv. Ako nemaš 700 eura za (derutnu) garsonijeru u Zagrebu ili Splitu, radiš dva posla, čekaš na ultrazvuk abdomena nekoliko mjeseci i gledaš roditelje u mirovini u još goroj situaciji, jasno je i logično da ćeš za to tražiti krivca i brzo rješenje. Kada bijes i frustracija zbog bijednog života nemaju konkretan izlaz, traži se vidljivi krivac, a njega je uvijek lakše vidjeti u drugom narodu, manjini ili strancu. Kad kapitalizam zapadne u krizu, on se brani fašizmom i idejom da domovinu možeš voljeti samo ako nekoga mrziš. I dok se od ljeta neometano zabranjuju festivali, koncerti i tribine, Hrvatska je i dalje zemlja s najvećim udjelom mlađeg staračkog stanovništva NA SVIJETU. Grof Darkula na Instagramu