A zbog kojih ne bi izašli na ulice

Kada država nema politike koje pomažu građanima, a institucije joj se raspadaju od korupcije i neučinkovitosti, lagano je ljudima servirati unutarnjeg neprijatelja koji je za to kriv. Ako nemaš 700 eura za (derutnu) garsonijeru u Zagrebu ili Splitu, radiš dva posla, čekaš na ultrazvuk abdomena nekoliko mjeseci i gledaš roditelje u mirovini u još goroj situaciji, jasno je i logično da ćeš za to tražiti krivca i brzo rješenje. Kada bijes i frustracija zbog bijednog života nemaju konkretan izlaz, traži se vidljivi krivac, a njega je uvijek lakše vidjeti u drugom narodu, manjini ili strancu. Kad kapitalizam zapadne u krizu, on se brani fašizmom i idejom da domovinu možeš voljeti samo ako nekoga mrziš. I dok se od ljeta neometano zabranjuju festivali, koncerti i tribine, Hrvatska je i dalje zemlja s najvećim udjelom mlađeg staračkog stanovništva NA SVIJETU. Grof Darkula na Instagramu