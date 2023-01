Napokon nešto i za mene

Na Netflix je došao novi dokumentarac, The Tinder Swindler, koji vješto portretira Simona Levieva (barem se trenutno tako naziva) kao Tinder prevaranta, zapanjujuće dobro uhodanog u svojevrsnu Ponzijevu shemu. Ovaj prethodno osuđivani Izraelac, na društvenim mrežama lažno se predstavljao kao diler dijamanta i sin milijardera. Kako bi njegove priče dobile na težini, žene bi na spoj izvodio u hotele s 5 zvjezdica te bi im priuštio spontane izlete privatnim avionom. Levieve tri žrtve, od mogućih mnoštvo, u filmu potkrepljuju dokazima; videima, tekstualnim i audio porukama, metode kojima se on okorištavao, a njih dovodio do napadaja panike pa čak i ruba suicida. Opširnije na Guardianu, Esquire-u…