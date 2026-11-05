Nova porezna pravila od 1. siječnja: Vlada poslala antiinflacijski paket u Sabor
Vlada je u Sabor uputila konačne prijedloge izmjena zakona o porezu na dohodak, dobit i PDV koji stupaju na snagu 1. siječnja.
Ključne novosti obuhvaćaju (tportal):
- Porez na dohodak: Umanjenje poreza na mirovine raste na 100%, dok se paušalcima s višim primicima smanjuju priznati izdaci (na 70% i 55%). Raste minimalni paušalni porez za iznajmljivače po krevetu u 1. i 2. turističkoj kategoriji (na 150 € i 100 €).
- Porez na dobit: Uvodi se jednokratni porez od 50% na prekomjernu profitnu maržu u 2026. za srednje i velike poduzetnike.
- PDV: Sustavi OSS i IOSS usklađuju se s EU direktivama.