Nova skulptura Melanie Trump u Sevnici podsjeća na Štrumfetu

“Svi su primijetili kako se Donald Trump usred svečane inauguracije okrenuo supruzi Melaniji i kratko joj rekao nešto od čega je njoj trenutno iščezao osmijeh. Svijet je zaprepastilo kako je Donald Trump bezobziran i okrutan prema najbližima. Ali, ako mene pitate, to je to. Drugačije se sa Slovencima i ne da razgovarati. Mislim da joj je kazao sljedeće: Slušaj, prenesi zemljacima, ono s Piranskim zaljevom neće ići. Razgovarao sam s ljudima, to sranje je hrvatsko, dobacio joj je on, a Melanija se, vidjeli ste, gotovo rasplakala”, piše Ante Tomić. Jutarnji