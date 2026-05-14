Algoritam Međuzemlja

Legendarni redatelj Peter Jackson primio je počasnu Zlatnu palmu u Cannesu te se osvrnuo na ulogu umjetne inteligencije u filmu. Jackson AI smatra tek još jednim “specijalnim efektom” koji ne zaslužuje prijezir, pod uvjetom da se poštuju autorska prava i prava glumaca. Ipak, istaknuo je negativnu stranu: zbog općeg straha od tehnologije, vrhunska glumačka ostvarenja temeljena na pokretu (motion-capture) gube šansu za nagrade. Kao primjer naveo je Andyja Serkisa, tvrdeći da je njegova uloga Golluma u njegovom LOTR-u 100 % ljudski rad koji nepravedno ostaje bez Oscara jer ga brkaju s umjetno generiranim likom. Jackson je potvrdio i da Serkis režira novi film o Gollumu jer taj lik poznaje najbolje na svijetu. Hunt for Gollum izlazi iduće godine. Variety