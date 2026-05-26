Kinezi na aparatima, Elon Musk u nevjerici

Novi hibridni Yugo mogao bi biti jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi, trošit će 2,2 litre na 100 km
Yugo će biti pozicioniran kao cjenovno pristupačan automobil s hibridnim pogonom. Predviđena cijena ovog mališana iznosi oko 12 tisuća eura, čime bi mogao postati jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi, izvijestio je njemački Welt. Dizajn ostaje isti kao onaj koji je prije nekoliko mjeseci predstavljen u Münchenu, a potpisuje ga dizajner iz Zrenjanina Darko Marčeta. Prvi prototip novog Yuga javnosti bi trebao biti predstavljen na izložbi Expo 2027, koju će ugostiti Beograd. Nije poznato gdje će se proizvoditi. N1