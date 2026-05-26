Kinezi na aparatima, Elon Musk u nevjerici

Novi hibridni Yugo mogao bi biti jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi, trošit će 2,2 litre na 100 km
Novi hibridni Yugo mogao bi biti jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi, trošit će 2,2 litre na 100 km

Yugo će biti pozicioniran kao cjenovno pristupačan automobil s hibridnim pogonom. Predviđena cijena ovog mališana iznosi oko 12 tisuća eura, čime bi mogao postati jedan od najjeftinijih novih automobila u Europi, izvijestio je njemački Welt. Dizajn ostaje isti kao onaj koji je prije nekoliko mjeseci predstavljen u Münchenu, a potpisuje ga dizajner iz Zrenjanina Darko Marčeta. Prvi prototip novog Yuga javnosti bi trebao biti predstavljen na izložbi Expo 2027, koju će ugostiti Beograd. Nije poznato gdje će se proizvoditi. N1


22.12.2025. (22:00)

Iz garaže kao feniks iz auspuha

Yugo bi mogao dobiti nasljednika, predstavit će ga za dvije godine

Yugo bi se mogao vratiti na ceste već za dvije godine, s prototipom najavljenim za EXPO 2027. u Beogradu. Projekt vodi Aleksandar Bjelić, vlasnik prava na ime Yugo, uz dizajnera Darka Marčetu. Cilj je oživjeti Yugo i Stojadina kao cjenovno dostupne, modernizirane automobile, moguće i s električnim verzijama. Prototipi se rade u Zrenjaninu, a proizvodnja se traži i izvan Srbije, uključujući Egipat. Mediji bilježe i velik interes iz Hrvatske. N1

09.02.2025. (16:00)

Auto koji grije dušu… i ruke dok ga gurate

Danas Yugo s 45 konjskih snaga djeluje spartanski, ali ima nešto što drugi auti nemaju

Yugo slovi kao “najlošiji automobil svih vremena”. Istovremeno se proslavio kao zvijezda holivudskih filmova i postao legenda. Rođen u bivšoj Jugoslaviji kao Zastavina modificirana verzija Fiata 127, Yugo je bio i ostao svjedok jednog vremena sa svim njegovim dobrim i lošim stranama. Primjerice, ima prednost grijanja stražnjih stakala, što je dobro za grijanje ruku kada ga morate gurati po zimi, a ima i tri pepeljare kako bi svi putnici u vozilu mogli pušiti. No, njegove dobre strane nisu prepoznali auto-moto stručnjaci, koji su ga svojevremeno proglasili najgorim automobilom tisućljeća. DW donosi nostalgični tv prilog, s daškom humora.

11.05.2022. (13:00)

Ako ga ne moram ručno gurati dok krepa svako malo, može

Novi e-Yugo: Hoće li kultni automobil na potpuno električni pogon postati stvarnost?

Iako je ovaj automobil bio ponos jugoslavenske automobilske industrije, često je zbog svojih brojnih nedostataka bio omražen. Zbog toga su se pričali vicevi o tome da su kod Yuga kočnice dodatna oprema ili da svi vlasnici Yugića idu u raj, jer su u paklu već bili. Dejan Hristov, makedonski dizajner, privukao je pozornost konceptom električnog Yuga. Na platformi Behance objavio je dizajn koji formom i funkcijom slijedi original kultnog automobila. Iako je Yugo i dalje izgledom prepoznatljiv, u novoj verziji ima čišće linije, nešto zaobljenije uglove, koristi električnu energiju za pogon te ima svu nužnu i funkcionalnu opremu. Projekt je nastao iz hobija, ali će ga predstaviti vlastima i, ne baš potajno, se nada da će se netko zainteresirati da ga ustvari i krene proizvodit. Green

01.12.2021. (12:00)

Super Nona

Upoznajte Ljiljanu Kamenar, riječku automobilisticu

Posljednja utrka na Grobniku? Zadovoljna sam, bilo je dosta veterana koji su se vratili. Ima onih koji prestanu voziti pa opet krenu. Ja sam se natjecala s običnim Yugićem 55, a s obzirom na to da ostale djevojke imaju aute i od 180 konja, rezultat je super. Ima vozačica koje voze obične Peugeote pa njih stignem oderat’, ha, ha – govori 73-godišnja Ljiljana Kamenar. Nakon 45 godina utrkivanja, odlučila se povući, a posljednju utrku prije dva tjedna završila je na trećem mjestu. Novi list

22.08.2019. (20:30)

Yu go?!

Zvijezda serije ‘Bones’: Yugo je moj prvi auto – kanta, uvijek je smrdio po benzinu

David Boreanaz u Beogradu snima seriju ‘Seal Team’ gdje je bio nabasao na Zastavin Yugo (pa se slikao i stavio sliku na Instagram). “Nisam mogao vjerovati, odmah sam zavikao: ‘Ovo je bio moj prvi automobil u životu’. Roditelji su mi kupili Yugo kad sam išao u srednju školu da se mogu voziti do nje, pamtim ga kao pravu kantu na četiri kotača koja je stalno smrdjela po benzinu, ali moja je mama uvijek govorila: ‘Gledaj, služi ti da te odveze od točke A do točke B, što se žališ, bolji je od autobusa!’” – ispričao je za Jutarnji.

02.10.2016. (20:33)

Mali kockasti

38 godina od prvog Yuga, auta koji se nije dopao Titu

Na današnji dan, 2. listopada 1978. godine javnosti je predstavljen prvi Yugo. Prototip je prvo prikazan i poklonjen Titu koji je bio razočaran jer je očekivao limuzinu kojom bi udobrovoljio Ameriku nakon duga od 2,5 milijardi dolara i famoznog svemirskog programa. No iako se Titu nije dopao, Yugo je osvojio građane. Buka

07.03.2016. (18:07)

Karlovac: Po cijelom gradu bježao od policije u – crvenom Yugu

29.11.2015. (10:56)

"Vrijednost Yuga si udvostručio čim si napunio rezervoar"

BBC: Yugo – posljednji stvarno užasan automobil

Prije 30 godina “Zastava” je izvezla prvi “yugo GV” na američko tržište i ponudila ga kupcima po cijeni od 3990 dolara. Godišnjicu dolaska Yuga u Ameriku obilježio je BBC. Amerikanci su Yugo prvi put vidjeli na sajmu automobila u Los Angelesu 1984. godine. Da bi krenuo u prodaju na tom tržištu, moralo se napraviti 500 prepravki na automobilu. Izvoz je zaustavljen 1992. godine zbog raspada Jugoslavije i rata, a automobil se pojavio i u nekoliko filmova. Index

02.10.2015. (15:39)

Kolko kaplic, tolko let

Yugo slavi rođendan

Automobil koji je obilježio ’80-te i bio vjerojatno najčešće viđeno vozilo na cestama bivše Jugoslavije napravljen je i pušten u proizvodnju 2. listopada 1978. godine u kragujevačkoj Zastavi. Do 2008., kad je proizvodnja ugašena, prodano je gotovo 800.000 primjeraka. Izvozilo ga se u Njemačku, Poljsku, Francusku i Ukrajinu, no najviše jugića izvezeno je u SAD, gdje je postao predmetom opće sprdnje – rugali su mu se u filmovima i serijama, a objavljena je i knjiga viceva o njemu. RTL vijesti