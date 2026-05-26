Kinezi na aparatima, Elon Musk u nevjerici

Iako je ovaj automobil bio ponos jugoslavenske automobilske industrije, često je zbog svojih brojnih nedostataka bio omražen. Zbog toga su se pričali vicevi o tome da su kod Yuga kočnice dodatna oprema ili da svi vlasnici Yugića idu u raj, jer su u paklu već bili. Dejan Hristov, makedonski dizajner, privukao je pozornost konceptom električnog Yuga. Na platformi Behance objavio je dizajn koji formom i funkcijom slijedi original kultnog automobila. Iako je Yugo i dalje izgledom prepoznatljiv, u novoj verziji ima čišće linije, nešto zaobljenije uglove, koristi električnu energiju za pogon te ima svu nužnu i funkcionalnu opremu. Projekt je nastao iz hobija, ali će ga predstaviti vlastima i, ne baš potajno, se nada da će se netko zainteresirati da ga ustvari i krene proizvodit. Green