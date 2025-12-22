Iz garaže kao feniks iz auspuha
Yugo bi mogao dobiti nasljednika, predstavit će ga za dvije godine
Yugo bi se mogao vratiti na ceste već za dvije godine, s prototipom najavljenim za EXPO 2027. u Beogradu. Projekt vodi Aleksandar Bjelić, vlasnik prava na ime Yugo, uz dizajnera Darka Marčetu. Cilj je oživjeti Yugo i Stojadina kao cjenovno dostupne, modernizirane automobile, moguće i s električnim verzijama. Prototipi se rade u Zrenjaninu, a proizvodnja se traži i izvan Srbije, uključujući Egipat. Mediji bilježe i velik interes iz Hrvatske. N1