Ples po zakonima fizike i birokracije

Pariz je ponovno zaoštrio diplomatske odnose s Australijom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron ustvrdio je kako je Australija ušla u “nuklearni sukob” s Kinom odlučivši nabaviti podmornice na nuklearni pogon, piše Telegraph. Optužba Macrona stiže godinu dana nakon što se Australija povukla iz ugovora s Francuskom o gradnji 12 konvencionalnih podmornica – najavljujući da će joj Britanija ili SAD umjesto toga osigurati brodove na nuklearni pogon. No Macron je vjerovao kako će se nova australska vlada ipak prikloniti Francuskoj. Tako je još u četvrtak inzistirao na tome da je dogovor s Australcima o gradnji francuskih podmornica “i dalje na stolu”. “Mi smo u džungli i imamo dva velika slona, ​​koji su sve nervozniji. Ako postanu jako nervozni i započnu rat, to će biti veliki problem za ostatak džungle. Potrebna vam je suradnja mnogih drugih životinja – tigrova, majmuna i tako dalje. Naša indo-pacifička strategija je kako osigurati dinamičnu ravnotežu u ovom okruženju”, objasnio je Macron. Jutarnji