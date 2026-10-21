Ples po zakonima fizike i birokracije
Novi Južni Wales prvim zakonom na svijetu stao u zaštitu glazbe uživo
Vlada Novog Južnog Walesa usvojila je Zakon o suvremenoj glazbi iz 2026., prvi takve vrste u svijetu, radi zaštite glazbenih prostora, izvođača i festivala. Zakon razvrstava prostore u tri kategorije, omogućujući im državne potpore i produljeno radno vrijeme. Ažuriranjem definicije koncerata smanjuje se birokracija za manja događanja, uvodi pravednije mjerenje buke na otvorenom te zabranjuje odlučivanje o nastupima na temelju glazbenog žanra. Uz to, zakon pružanjem podrške lokalnoj industriji formalno priznaje važnost ljudske kreativnosti u eri umjetne inteligencije. Ravno do dna