Malo radiš, malo odeš u shopping

Sve je popularniji trend rada koji podrazumijeva raspoređivanje posla u kratke, fokusirane blokove u trajanju od 45 do 90 minuta isprekidane privatnim obavezama. Prema istraživanjima, više od polovice zaposlenih već koristi ovaj model, dok ga čak 72 posto pripadnika mlađih generacija želi isprobati. Iako donosi bolju ravnotežu i sprječava sagorijevanje, stručnjaci upozoravaju na opasnost od brisanja granica privatnog života i prelaska u kulturu stalne dostupnosti, zbog čega kompanije uvode dogovorene termine suradnje. tportal