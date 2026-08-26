I sad zbog tuđih minusa ja moram vaditi kreditnu?

Donosom novog Zakona o potrošačkom kreditu, trgovci i teleoperateri koji izravno nude obročnu otplatu bez posredovanja banaka morat će procjenjivati kreditnu sposobnost kupaca te se licencirati kod HNB-a. Zakon stupa na snagu 20. studenog, dok obveza procjene primjenjuje od 1. lipnja 2027. Mjera je usmjerena na sprječavanje prezaduživanja građana, budući da je svaki peti blokirani dužan upravo teleoperaterima. Klasična kupnja na rate karticama ostaje nepromijenjena, a od 1. siječnja Fina pokreće i besplatno savjetovalište za građane u financijskim poteškoćama. HRT