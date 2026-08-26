I sad zbog tuđih minusa ja moram vaditi kreditnu?
Novi Zakon o potrošačkim kreditima: Trgovci će u slučaju kupovine na rate provjeravati vaš novčanik
Novi Zakon o potrošačkim kreditima uvodi stroža pravila radi sprečavanja prezaduženosti građana. Prilikom izravne kupnje na rate kod trgovaca – poput uzimanja mobitela kod teleoperatera bez posredovanja banke – trgovci će sami morati procjenjivati kreditnu sposobnost kupaca prema kriterijima HNB-a. Ako je kupnja iznad financijskih mogućnosti kupca, ona neće biti moguća. Za građane koji kupuju na rate putem kreditnih kartica pravila ostaju ista jer je njihovu sposobnost već provjerila banka. Primjena većine odredaba zakona počinje 20. studenog 2026. godine. Danas.hr, Jutarnji