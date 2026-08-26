Novi Zakon o potrošačkim kreditima: Trgovci će u slučaju kupovine na rate provjeravati vaš novčanik - Monitor.hr
Prekjučer (12:00)

I sad zbog tuđih minusa ja moram vaditi kreditnu?

Novi Zakon o potrošačkim kreditima: Trgovci će u slučaju kupovine na rate provjeravati vaš novčanik

Novi Zakon o potrošačkim kreditima uvodi stroža pravila radi sprečavanja prezaduženosti građana. Prilikom izravne kupnje na rate kod trgovaca – poput uzimanja mobitela kod teleoperatera bez posredovanja banke – trgovci će sami morati procjenjivati kreditnu sposobnost kupaca prema kriterijima HNB-a. Ako je kupnja iznad financijskih mogućnosti kupca, ona neće biti moguća. Za građane koji kupuju na rate putem kreditnih kartica pravila ostaju ista jer je njihovu sposobnost već provjerila banka. Primjena većine odredaba zakona počinje 20. studenog 2026. godine. Danas.hr, Jutarnji


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13.08. (13:00)

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Novi Zakon o potrošačkom kreditu: Trgovci će od 2027. provjeravati kreditnu sposobnost kupaca na rate

Donosom novog Zakona o potrošačkom kreditu, trgovci i teleoperateri koji izravno nude obročnu otplatu bez posredovanja banaka morat će procjenjivati kreditnu sposobnost kupaca te se licencirati kod HNB-a. Zakon stupa na snagu 20. studenog, dok obveza procjene primjenjuje od 1. lipnja 2027. Mjera je usmjerena na sprječavanje prezaduživanja građana, budući da je svaki peti blokirani dužan upravo teleoperaterima. Klasična kupnja na rate karticama ostaje nepromijenjena, a od 1. siječnja Fina pokreće i besplatno savjetovalište za građane u financijskim poteškoćama. HRT