Povratak moderature

U intervjuu za Novi list, medijska stručnjakinja Jasna Vaniček Fila analizira položaj novinara u 2026. godini, ističući važnost novog hrvatskog anti-SLAPP zakona koji omogućuje rano odbacivanje zlonamjernih tužbi uz stroge kazne za tužitelje. Naglasak je na sigurnosti novinara kroz protokole s MUP-om te borbi protiv dezinformacija i UI-generiranog sadržaja na digitalnim platformama (uz primjenu DSA i EMFA uredbi). Ključ spasa profesije vidi se u povratku istraživačkom novinarstvu, edukaciji mladih o medijskoj pismenosti te vraćanju povjerenja publike u provjerene informacije koje strojevi ne mogu replicirati.

Činjenica je da su novinari nažalost, u svome radu oduvijek, a posebice u ovim globalno nesigurnim vremenima, izloženi povećanim rizicima. U digitalnom dobu, prijetnje su se iz stvarnog svijeta dodatno preselile i nenormalno umnožile u komentarima na društvenim mrežama. To treba drastično suzbijati i sankcionirati, jednostavno i jasno reći da nije dopušteno prijetiti i vrijeđati, širiti govor mržnje…