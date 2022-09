Nove ideje nakon godišnjeg

Premijer Andrej Plenković i ministri predstavljaju paket mjera za ublažavanje udara rasta cijena energenata. Paket će se, prema najavama, odnositi na građane, firme, javni sektor te nevladine udruge. Ograničit će cijene energije za kućanstva po prosječnoj cijeni od 59 eura/MWh za polugodišnju potrošnju do 2500 kWh. Tko bude trošio manje, plaćat će nizu cijenu. Što se tiče cijena plina, Plenković je podsjetio da su one za kućanstva ograničena do 1. travnja 2023. Prema neslužbenim informacijama prije sjednice, ograničit će se cijene mlijeka, šećera, ulja i mljevenog mesa. Očekuje se zamrzavanje cijena i drugih artikala, a paket mjera iznosit će više od šest milijardi kuna. Index