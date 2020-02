Let3 mogu kad Milanović bude odlazio

“Nisam usamljena, sama jesam. Volim biti u društvu sa – sobom. Treba znati biti u društvu sa samim sobom. To je teško, jer neki trenuci uvijek vrebaju…pogotovo kad smo najslabiji. Tuga je uvijek prisutna, nikad ne odlazi… Ranjena sam, nikad neću zacijeliti… Znate, ja sam i slaba i nježna i – snažna zvijer. Ne dopuštam nikakve depresije. Znam se kontrolirati. Karlo je znao reći: Josipa? Ona je tako divna, tako nježna… ali na pozornici je zvijer. Tada je to neka druga Josipa. To je istina”, otkriva u intimnom razgovoru legendarna Josipa Lisac.