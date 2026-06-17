Kćeri, sine, ti si moj najbolji poslovni plan
Očevi kćeri ulažu drugačije: Kako roditeljstvo ruši predrasude i povećava profit
Istraživanja pokazuju da očevi koji imaju kćeri razvijaju znatno snažniju podršku rodnoj ravnopravnosti. Primjerice, američki kongresmeni i suci s kćerima glasaju znatno progresivnije o ženskim pravima. U svijetu rizičnog kapitala (VC), partneri koji imaju kćeri češće zapošljavaju žene na vodeće pozicije, što izravno smanjuje pristranost i rezultira boljim uspjehom fondova. Povijesno gledano, rast bogatstva i manji broj djece stvorili su prekretnicu: muškarci su počeli mijenjati zakone o vlasništvu kako bi zaštitili svoje kćeri. Iako su zakoni danas pravedniji, borba za ravnotežu moći u društvu i dalje traje. Psychology Today