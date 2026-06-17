Kćeri, sine, ti si moj najbolji poslovni plan

Online istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je zanimljive podatke o tome kako muškarci gledaju na suprugu, a kako na kći. Tako se 86% ispitanika izjasnilo kako im je kod kćeri najvažnija inteligencija, dok nakon toga slijedi neovisnost i snaga. S druge strane, od svojih supruga očekuju da budu lijepe i da brinu o kući, a bitna im je i inteligencija. Vox Feminae