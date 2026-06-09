Nije ni tetrapak za bacit
Od 1. siječnja povratna naknada i za tetrapak te bočice manje od dva decilitra
Od 1. siječnja sustav povratne naknade od 10 centi proširuje se na višeslojnu kartonsku ambalažu (tetrapak) i bočice pića zapremnine manje od 2 dl. Zbog uvođenja naknade očekuje se izravno poskupljenje tih proizvoda. Dok Ministarstvo zaštite okoliša ističe da je Pravilnik donesen još 2023. te da trgovci dobivaju naknadu za rukovanje, HUP i prerađivači otpada upozoravaju na kaos. Hrvatska nema kapacitete za oporabu tetrapaka, a trgovine nemaju aparate za automatski prihvat pa će se prikupljati ručno. Godišnje se očekuje čak 400 milijuna komada nove ambalaže u sustavu. tportal