Za džeparac

Sakupljanje ambalaže postalo dnevni posao mnogih građana

Unatoč jednoj od najnižih naknada u EU, hrvatski sustav povrata ambalaže iznimno je učinkovit – u 2023. vraćeno je čak 77% boca. Povećanje naknade na 10 centi dodatno je potaknulo građane poput Zagrepčanina Damira Trputeca, koji svakodnevno skuplja boce po kvartovima i mjesečno zaradi do 80 eura. Premda trgovine ograničavaju povrat na 80 boca dnevno, Damir ustraje, prilagođava se vremenu i kvartovima te tvrdi da mu skupljanje donosi i zaradu i osjećaj da doprinosi okolišu. Index


