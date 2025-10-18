Za džeparac

U četvrtak na snagu stupa novi Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, kojim se ukida povratna naknada od pola kune na ambalažu za mlijeko i mliječne proizvode, što znači da bi mlijeko u boci, jogurti i ostali mliječni proizvodi na čiju se ambalažu do sada plaćala povratna naknada u četvrtak u svim trgovinama trebali pojeftiniti za pola kune. Interspar je pojeftinjenje već proveo, Konzum snižava cijene danas, a ostali trgovci trebali bi to učiniti do četvrtka. Povratna naknada na ostala pića i napitke ostaje. Novi list