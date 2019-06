Bivši blagajnik HAC-a otkrio je RTL-u kako je ljeti u svojoj naplatnoj kućici mogao ukrasti i po 20.000 kuna u 20 smjena (znači tisuću kuna na dan). Tvrdi da su on i neki kolege godinama krali desetke tisuća kuna od cestarina, a da neki to čine i danas. Ovako se kralo: prvo je trebalo nabaviti prekodirane kartice iz najbliže postaje, vozaču koji dolazi iz Zagreba do Slavonskog Broda za tu se relaciju plati 87 kuna, a prekodiranom karticom blagajnik je lažirao da dolazi iz susjedne postaje, što je bio iznos od samo 5 kuna, dok bi razliku u cijeni sebi zadržao.