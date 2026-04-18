Svako zlo za neko dobro

Nakon petomjesečne blokade zbog požara, jedna od najopterećenijih zagrebačkih trasa ponovno je u funkciji. Grad je iskoristio silom prilika zatvorenu prometnicu za postavljanje novog sloja asfalta koji na ovom potezu nije mijenjan cijelo desetljeće. “Podvožnjak nije bio asfaltiran 10 godina, a bio je zatvoren, pa smo iskoristili situaciju da ga napokon uredimo”, izjavio je Tomislav Tomašević. Dovršetkom signalizacije promet se vraća u normalu, a obilazni pravci odlaze u povijest. HRT