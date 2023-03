Zbog straha od eskalacije rata u Ukrajini

Najčešći razlog za napuštanje crkve je crkveni porez. Sam čin je brz: jednostavno dođite osobno u nadležni ured – ovisno o saveznoj zemlji, okružnom sudu ili matičnom uredu – ponesite sa sobom osobnu iskaznicu, ispunite izjavu o ispisu i potpišite je. Ponekad, međutim, vlasti zahtijevaju dodatne dokumente kao što je rodni list. Obično se naplaćuje naknada. To je 30 eura u većini saveznih zemalja. Ali nitko ne mora dati razlog zašto se želi ispisati. Iz crkve je moguće izaći najranije s 14 godina. Svatko tko napusti crkvu više ne plaća crkveni porez. Za pripadnike Katoličke crkve to je prosječno 291 euro godišnje, a protestanti plaćaju prosječno 278 eura godišnje. Ali i nakon odlaska dio prihoda može se nastaviti slijevati vjerskoj zajednici i to ako je bračni drug još član… Tportal