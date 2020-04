HAC će do početka turističke sezone zaustavni trak na zagrebačkoj obilaznici na dionici od Jakuševca do Ivanje Reke u oba smjera pretvoriti u spori trak za kamione. Srednji trak bio bi za kamione, autobuse i automobile, a lijevi samo za automobile i autobuse. Na lijevom traku brzina će biti ograničena do 100 km/h, a na srednjem i sporom 80 km/h. Isto ovo provest će se i 13,5 kilometara obilaznice od Jankomira do Jakuševca, nakon turističke sezone. Netko bi HAC-u trebao reći kako nije rijetkost viđati zaustavljena vozila na sadašnjem zaustavnom traku. Večernji