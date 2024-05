Posljednje zbogom

Ne smiješ misliti na kraj jer samim tim si sebi postavio ograničenje, a čovjek je stvor koji ne voli ograničenja, nikakva, a onda ni to. Što god u sebi jesmo, ne možemo poreći da nismo neka vrsta bića koja u nešto vjeruju, bez obzira što je to. Ako to u što vjeruješ nije vrijedno vjerovanja i nešto je prolazno, moraš vjerovati u nešto što čak nadilazi i tvoju vjeru. Taj osjećaj ne dopušta ti, čini te gotovo nesposobnim misliti o kraju bilo kakve vrste… Ono o čemu čovjek misli nije kraj nego bol, ono što ljudi ne mogu podnijeti jest bol. Slobodna donosi isječak intervjua od prošle godine.