Položaj hotela Val uz samo more i u okruženju borove šume, već vas po dolasku odnese u opuštajuću mediteransku atmosferu. Do Trogira, udaljenog svega 3 km od hotela, možete prošetati ili odvesti se lokalnim autobusom, a od sredine 5.mjeseca provozati se i taxi brodićem. ALL INCLUSIVE usluga uključuje:

3 obroka (buffet doručak – buffet ručak – snack – buffet večeru) + neograničenu konzumaciju odabranog all-inclusive pića uz obroke i tijekom dana na restoranskom baru i sa samoposlužnog aparata

točeno pivo,lokalno bijelo i crno vino,izbor rakija I likera na restoranskom baru od 10.00-23.00h, gazirana i negazirana bezalkoholna pića, voda, kava i čajevi sa šankomata od 7.00-22.00h

poslijepodnevni slatki ili slani zalogajčić ,,Snack’’ (keksi,grickalice,..)

Standard sobe (2+0): 15m2 se nalaze u prizemlju depadansi sa ulaznim trijemom/terasom koja gleda na more. Comfort sobe (2+1): 18m2 se nalaze u depadansama hotela, na 1.katu sa velikom zajedničkom terasom ili na 2.katu sa balkonom, na morskoj strani. Cijene za 7 noćenja all inclusive za dvije osobe zavisno o sobi i terminu variraju između 1.162 € i 1.414 €. Slike i detalje pogledajte ovdje.