Hotel Marina privlači goste svojim uređenjem, lokacijom i atraktivnim pogledom na more. Hotel nudi gastronomsku ponudu domaće, internacionalne i mediteranske kuhinje. Nalazi se prvi red do mora na poznatoj “Šetnici zdravlja” koja povezuje dva turistička mjesta: Crikvenicu i Selce. Ponuda uključuje 5 ili 7 noćenja s polupansionom za 2 osobe + dijete do 2,99 godina u dvokrevetnoj sobi na morskoj strani i bočnim pogledom na more u Hotelu Marina 4* te neograničeno korištenje unutarnjeg bazena i fitnessa. 5 noćenja s polupansionom za 2 osobe koštaju 1.278 €, a 7 noćenja 1.790 €. Korištenje u špici sezone od 14.7. – 20.8.2023. Za više detalja, virtualnu šetnju ili rezervaciju kliknite ovdje.