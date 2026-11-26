Nakon evakuacije pet obitelji u zagrebačkoj ulici Bijenik zbog opasnosti od rušenja teško oštećene kuće, Grad Zagreb se ogradio od odgovornosti za klizište. Ističu kako je riječ o starom klizištu na privatnim parcelama za čije su održavanje i odvodnju odgovorni sami vlasnici, dok za oštećeni objekt navode da nije propisno građen s obzirom na lokaciju. Time su odbacili tvrdnje da je lanjsko puknuće gradske vodovodne cijevi narušilo statiku kuće. Gradske službe i inspekcija obišle su teren u ulicama Bijenik i Podfuščak te stanarima ponudile privremeni smještaj, dok se tijekom dana očekuje službena procjena geologa i geotehničara. tportal