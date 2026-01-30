Oko 1.500 ljudi u Italiji evakuirano iz svojih domova zbog klizišta - Monitor.hr
Danas (17:00)

Oko 1.500 ljudi u Italiji evakuirano iz svojih domova zbog klizišta


Posljedica je to udara ciklone Harry koji je pokrenuo 4 kilometra dugu pukotinu na padini. Slike i videozapisi prikazuju kuće na rubu urušavanja, a iz tamošnje službe civilne zaštite poručuju kako očekuju da će se sve kuće u radijusu od 50 do 70 metara urušiti. Niscemi ima oko 25.000 stanovnika. Mnogi od evakuiranih boravili su kod rodbine, iako su stotine provele posljednje dvije noći sklanjajući se u lokalnoj sportskoj dvorani, prenosi Guardian. N1


14.01.2025. (10:00)

Nemoj da te čuju

Jedan povjesničar tvrdi: Talijanska kuhinja je mit koji postoji tek 50-ak godina

Talijanska kuhinja je poznata, priznata i popularna daleko izvan granica Italije. Ali riječ je mitu, tvrdi ekonomski povjesničar Alberto Grandi. Njegova teorija glasi: talijanska kuhinja je izum star tek oko 50 godina. To je prilično hrabra teza koja baš ne nailazi na odobravanje u Grandijevoj domovini Italiji. Napisao je knjigu u kojoj tvrdi da talijanska pizza postoji tek od 50-ih godina, da talijanske bake zapravo ne znaju kuhati, a dobar parmezan može prije pronaći u Wisconsinu. Tvrdi da Napolitanska pizza nije ni talijanska, već američka. Originalna pizza bila je jelo za siromašne, na tijesto su se stavljali ostaci hrane. No, hrana se s vremenom mijenjala i nadograđivala, odnosno modernizirala. TV prilog na DW

09.08.2024. (12:00)

Ken mafija

Štrajk na plaži u Italiji: “Prosvjedom suncobrana” suprotstavljaju se Rimu i EU, radi se o velikom novcu

Usred glavne sezone koncesionari mnogih od ukupno 7.200 plaža u zemlji prvi put stupaju u štrajk: za početak samo ujutro, na dva i pol sata. Ali ako se vlada desne premijerke Giorgije Meloni ne pokrene, plaže bi sredinom kolovoza, još uvijek u vrijeme praznika, trebale ostati zatvorene pola dana, a krajem mjeseca čak cijeli dan. Razlog tome je direktiva Europske unije čiju provedbu Italija već skoro 20 godina pokušava izbjeći. Iako to ne zvuči nužno katastrofalno za turiste, valja reći kako se tu radi o kulturi – na one koji su na plaži samo s ručnikom na pijesku gleda se s podsmijehom. I tamo su obale javne, ali su plaže pod koncesijom i to uglavnom nekoliko velikih tvrtki (obitelji). Neki ih nazivaju mafijom. Godišnji prihod iznosi više od 260 tisuća eura. EU direktivom žele se provoditi javni natječaji, a koncesionari žele zadržati svoje povlastice, jer se boje da će plaže biti dodijeljene stranim koncernima. DW

22.05.2024. (10:00)

Prirodne kosilice, super za dvorište

Na otoku u Italiji svakome tko uspije uhvatiti kozu – darovat će mu je besplatno

Radi se o Alicudiju, vulkanskom otoku kraj sjeverne obale Sicilije. Na njemu živi otprilike 100 stanovnika. Problem s kozama datira prije otprilike 20 godina, kada je jedan farmer odlučio pustiti neke od životinja na otok. Obično oko 100 koza luta Alicudijem u svakom trenutku. Ali zadnjih godina njihova je populacija naglo porasla, te ih sada broje oko 600-injak jedinki, koliko su ih navodno usojeli izbrojati. Koze su u takvom broju počele stvarati probleme lokalnoj zajednici. Dok su se nekoć držale same na strmim liticama otoka, danas često znaju zalutati u tuđa dvorišta i vrtove – a ponekad čak i u njihove domove. Apsolutno ne razmišljamo o njihovom ubijanju, stoga radije potičemo ideju da ih poklonimo tko ih god želi. Guardian

16.05.2024. (09:00)

Dekodiranje Da Vincijevog koda

Napokon otkrili mjesto krajolika kojeg je Da Vinci naslikao na poznatoj Mona Lisi

Povjesničari umjetnosti dugo su raspravljali o krajoliku na slavnome platnu, nagađajući o tomu koje su lokacije mogle nadahnuti Leonarda, no geologinja Pizzorusso smatra da je riječ o lombardijskom gradu Lecco na obali jezera Como. Pizzorusso smatra da most naslikan na Da Vincijevu platnu odgovara mostu Azzone Visconti iz 14. stoljeća, premda su ga prethodne teorije povezivale sa sličnim građevinama u nekim drugim talijanskim gradovima, poput onih u Arezzu i Bobbiu. Pizzorusso nije prva osoba koja smatra da je riješila misterij, no svoje tvrdnje, zahvaljujući svome zvanju, potkrepljuje geološkim podacima. Formacije stijena oko Lecca vapnenačke, a to odgovara onome što je prikazano iza portreta talijanske plemkinje. HRT

23.01.2024. (19:00)

Tanka je linija između eko aktivista i eko vandala

Italija uvodi stroža pravila protiv eko vandala

Talijanski parlament odobrio je novi zakon o strožim kaznama za oštećenje spomenika. “Eco vandals” zakon predviđa moguće kazne do 60.000 eura, a prihodi od kazni bit će usmjereni prema obnovi oštećenih spomenika. U posljednjih nekoliko mjeseci, ekološki aktivisti u Italiji izvodili su akcije poput bacanja boje ili drugih oblika oštećenja na spomenike, uključujući i poznate lokacije poput Fontane di Trevi u Rimu i operne kuće La Scala u Milanu. Ministar kulture Gennaro Sangiuliano istaknuo je važnost zakona za očuvanje kulturne baštine zemlje. (Green.hr)

17.11.2023. (11:00)

Ništa kontra pizza

Talijani izglasali zakon koji zabranjuje proizvodnju i prodaju sintetičkog mesa

Novi oblici hrane poput laboratorijski proizvedenog ‘mesa’ predstavljaju rizik za talijansku kulturu, identitet i civilizaciju, upozorio je u četvrtak talijanski ministar za suverenost hrane i poljoprivredu, Francesco Lollobrigida. Talijanski parlament usvojio je prvi europski zakon kojim se zabranjuje uzgoj mesa u laboratoriju, a Lollobrigida je rekao da su mjere usmjerene na “obranu radnih mjesta, okoliša, kulture i identiteta – koji su ukorijenjeni u kvaliteti hrane” te da su namijenjene “obrani naše civilizacije protiv modela vođenog delokalizacijom i dugim lancima opskrbe.” Nova vlast pod premijerkom Meloni uvela je niz patriotskih mjera koje brane talijansku kulturu i kulinarstvo. U ožujku su uveli mjere koje zahtijevaju jasno označavanje i zdravstvena upozorenja za brašno dobiveno od insekata poput cvrčaka i gusjenica. Brašno od insekata, koje je bogato vitaminima, proteinima i mineralima, odobrila je EU. Nacional

11.10.2023. (15:38)

Pada proizvodnja vina u EU: Italija više nije najveći globalni proizvođač

15.08.2023. (12:00)

Perec ili dionica?

Ekonomski analitičar Damir Novotny: “Bankarstvo nije profitabilno kao nekad, pekara na svoj kapital zaradi više”

Talijani uveli porez na banke i izazvali paniku na burzama: Što će biti u Hrvatskoj? - tportal

Italija je odlučila uvesti bankarskom sektoru jednokratni porez od 40 posto na iznimno veliki rast profita kroz ovu i prošlu godinu, što je izazvalo paniku dalje od talijanskih granica jer bi se takva politika lako mogla “preliti” i u druge zemlje diljem Europe. “Sve populističke vlade se vrlo rado okreću bankama kao izvoru dodatnog prihoda javnog proračuna. To je učinio ministar Salvini, čini se, bez da se konzultirao s predsjednicom Vlade Meloni. On je tipični populist. Nije vodio računao o tome kako će reagirati tržište nego njegovi birači. Ta populistička mjera izazvala je cijeli niz negativnih reakcija na tržištu kapitala”, kaže Damir Novotny i dodaje: “Morate znati da bankarski posao više nije tako profitabilan kao u prošlosti. Svaka pekara na svoj kapital zarađuje više novca nego banke. Nikako ne bih takvu mjeru preporučio hrvatskoj Vladi.” Poslovni 

25.06.2023. (15:00)

Kaj je preveč je preveč

Italija uvodi turističke kvote: nema više iznajmljivanja na jednu noć

U Italiji se na ovaj način žele riješiti problema prekomjernog turizma. Ovi prijedlozi stižu nakon što je ovog proljeća Južni Tirol krenuo s ograničavanjem broja apartmana koji se mogu iznajmljivati turistima. Tu je i obveza prijave početka djelatnosti za sve koji obavljaju poduzetničku djelatnost, uz novčane kazne do 10 tisuća eura ako to ne učine, kao i u povijesnim središtima gradova, gdje je trajanje ugovora o najmu u turističke svrhe minimalno dvije noći. Pritom, taj minimalni rok neće se odnositi na najam stambenih nekretnina koje se nalaze u općinama s populacijom manjom od 5.000 stanovnika. Novi list

22.04.2023. (21:00)

Tiha i poslušna, u strahu od pogreške

Giorgia Meloni: Prema Talijanima odlučna, u svijetu mirna i popustljiva

Šest mjeseci otkako je preuzela kormilo nad najdesnijom talijanskom vladom od Drugog svjetskog rata, Giorgia Meloni u unutarnjoj je politici odlučna, ali na međunarodnoj pozornici mirna i popustljiva. Smatrajući se „majkom kršćankom”, ublažila je svoju nekoć eksplozivnu retoriku i na svjetskoj pozornici nastoji ostaviti dojam stabilnosti, uključujući pružanjem snažne potpore Ukrajini nakon ruske invazije. Komentatori ističu da, iako se prikazivala radikalnom kako bi osvojila vlast, Meloni mora povećati potporu u javnosti želi li na vlasti i ostati. „Jako, jako brzo se pomaknula na centar… ciljajući šire od radikalno desnog biračkog tijela”, rekao je Daniele Albertazzi, profesor politologije na britanskom Sveučilištu u Surreyju. Tportal