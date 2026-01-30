Oko 1.500 ljudi u Italiji evakuirano iz svojih domova zbog klizišta
İtalya’nın Sicilya adasındaki Niscemi kasabasında meydana gelen toprak kayması birçok binayı yuttu 4 kilometre boyunca oluşan toprak kayması devam ettiği için ilçede “alarm” durumu sürüyor.. pic.twitter.com/qW99UslNEk
— Mehmet Ardıç (@MehmetArdic_) January 30, 2026
Posljedica je to udara ciklone Harry koji je pokrenuo 4 kilometra dugu pukotinu na padini. Slike i videozapisi prikazuju kuće na rubu urušavanja, a iz tamošnje službe civilne zaštite poručuju kako očekuju da će se sve kuće u radijusu od 50 do 70 metara urušiti. Niscemi ima oko 25.000 stanovnika. Mnogi od evakuiranih boravili su kod rodbine, iako su stotine provele posljednje dvije noći sklanjajući se u lokalnoj sportskoj dvorani, prenosi Guardian. N1