Dijelovi koji su možda izostavljeni iz priče ili teorija zavjere

Kao kad je Tito umro… jesi gledo to na YouTubeu? E, tako ti je jutros bilo ovdje. To su emocije, ljudi su plakali. Nema ovdje Roma koji ga nije podržavao. Zapamti što ti kažem, nitko više od njih neće doći ovamo među nas, samo Bandić je mogao – priča 38-godišnji Mario iz ulice III. Kozari put, drugi odvojak. Ma ovdje nije bilo ničega prije njega. Dvije kuće možda. Na početku ulice bilo je ilegalno odlagalište otpada, asfalta nije bilo, parka nije bilo za djecu, ni kanalizacije, struje, plina. Isto je i u Kozari boku… Jutros nisam mogla ni kavu popiti od šoka. Gledam vijesti i mislim da se netko zeza – kaže Mevlina Memeti u maloj kući na broju 183 stisnulo se 12 Memetija… Ne znam kako mogu ljudi govoriti da on ništa nije radio!? Tu je bio kod nas odmah nakon potresa i kaže mi: ‘Sve ćemo srediti, polako, ništa ne brini.’ Ja sam imala baraku tu, on mi je to legalizirao, djecu mi na more vodio u Skradin na sedam dan, besplatne knjige davao, sve nam je doveo ovdje, struju, plin, kanalizaciju… Bandić je, kao i Tuđman, uzimao, ali je dao i sirotinji. Svi smo mi grešnici. Da vam kažem, Bandić je legenda i zvijezda! Ja sam ujutro zaplakala kad sam čula. Mi više nemamo kome dati svoj glas… pričaju stanovnici Kozari boka, bilježi Jutarnji.