I kod njih je predizborna kampanja

Je li Anthonyjeva pjesma nova himna američke radničke klase? Neki to tako tumače, jer riđobradi glazbenik očito dopire do obespravljenih u Sjedinjenim Američkim Državama kada pjeva: „Prodao sam dušu, radio po cijeli dan, prekovremeno za malu plaću, da bih sjedio ovdje i uludo utrošio svoj život.” Anthonyjeva pjesma djeluje kao prateća glazba za početak američkih predsjedničkih izbora. Iako kritizira globalizaciju, Anthony se također ruga i ugroženima u SAD i, poput Trumpa, potiče neraspoloženje prema primateljima socijalne pomoći. No, on sam kaže kako se glazbom počeo baviti kada se borio s depresijom, odbija milijunske ugovore i turneje. Navodno želi otvoriti farmu. Samo jedan idiot i njegova gitara, napisao je sam Anthony. DW