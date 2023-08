Tipični južnjački žal za Konfederacijom

Nakon desetgodišnje pauze i hiatusa od posljednjeg studijskog albuma “Lex Hives”, skandinavski punk rockeri The Hives vraćaju se proslaviti tridesetak godina glazbenog aktivizma rijetko čuvene i efektivne rock and roll furije moguće najboljim albumom karijere još od perioda prvih bljeskova s kraja devedesetih i početka novog milenija naslovima “Barely Legal” i “Veni Vidi Vicious”. Energija oppenheimerovskih gabarita cijepanja nukleusa atomske bombe i šarm zabavnih švedskih kričavaca spojenih podjednako na izvore The Ramonesa, The Stoogesa na 45 okretaja, New Bomb Turksa i Little Richarda s Chuck Berry riffovima ili The Rolling Stonesa iz „Come On“ singlice perioda, rezultirali su nevjerojatnom svježinom na novom studijskom albumu. Mixer