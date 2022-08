Život u školjki škoja

Prije petnaestak godina napisala sam tekst prve kolumne za Slobodnu Dalmaciju, a naslov je glasio “Kondom na pogrešnoj glavi”. Šuškalo se tada o uvođenju seksualnog odgoja u škole, javila se gomila “tradicionalista”, sve odrasli ljudi koji se zgražaju nad navlačenjem kondoma na tikvicu u sklopu tog jadnog seksualnog odgoja koji, eto, naposljetku nikad nije uveden. Moj pokojni otac u to vrijeme je već bio gotovo slijep i nije mogao čitati ništa osim jumbo plakata, i zato se, na štapu, zaputio u svoj kafić ne bi li mu tko od prijatelja pročitao naglas tekst iz Slobodne koji je napisala njegova kći, a koji se zove “Kondom na pogrešnoj glavi”. Nisam ga pokušavala zaustaviti kad je već navalio – odrastao je čovjek. Ništa nije spominjao do večeri, da bi mi na kraju rekao: “Nisi loše ono napisala. U pravu si.” “Naravno da sam u pravu”, rekla sam. “Pa ti si me odgojio.” Novosti