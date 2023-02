Korijeni, te strune predaka

Feđa, fotoreporter, sidi za volanon: – Oću li slikat? – Ne fermaji! Vidiš da jemadu nože. Pripa san se. Ustravija. Je, znan da se i krave koju, ali judi, ovo se događa u Sinju. Omar uz cestu. Drag je meni Sinj, volin ja Sinj i Ona je iz Sinja, ali ne gre mi u glavu da je u Sinju to moguće, da je to dozvoljeno. Uz cestu, uz ulicu klat kravicu. Ne gre mi u glavu da se to more dogodit na ulican bilo kojega gradića na svitu. Sinj je naša vlaška metropola, zapravo to je sad Split, ali i Sinj je odvajkada kulturno, pitomo misto. Da je koji stranac na moje misto, sad bi on okrenija volan. Di bi civiliziran čovik uša u grad u kojemu se na ulican koje stoka! Gredu judi i u naručje nosidu prajčiće. Jedna baba vuče telca. Prolazu kamioni i traktori a u njima prajci, ovce, telad, krave … Ka i svake subote stočni je sajam u Sinju. Parkiramo auto i gremo i to čudo vidit. Gremo kud kulja narod. Starica, sva u crnini, uz dva zavezana jarca. Zaustavlja se čovik: – Kazuj, baba, šta tražiš? U škatulu od kartuna tri smišna sitna šarplaninca. Ukotila ih je desetoro, tri prigazila. Preostale donija čovik na prodaju. Svaki četiristotine i pedeset miljuna. Već je četvero pasića proda. Pun traktor lipo ispilani drv sto i pedeset maraka. Vrtin se, gacan po blatu. Ne smin doć doma blatnjavi postoli, Ona će vikat. Morat ću poć na Rivu kod Makedonca da mi doktor postole uredi. Asti boga šta je sad ovo?… Slobodna