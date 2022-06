Ovaj zrak me ubija

Mikroskopsko zagađenje zraka izazvano izgaranjem fosilnih goriva skraćuje životni vijek ljudi u svijetu za više od dvije godine, objavili su u utorak znanstvenici. U južnoj Aziji prosječna osoba živjela bi pet godina dulje da razine onečišćenja finim česticama promjera do 2,5 mikrometra odgovaraju standardima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), navodi se u izvješću Instituta za energetsku politiku Sveučilišta u Chicagu. U indijskim državama Uttar Pradesh i Bihar, u kojima živi 300 milijuna ljudi, bolesti pluća i srca izazvane onečišćenjem PM 2,5 česticama skraćuju očekivani životni vijek za osam godina, a u New Dehiju za deset godina. Onečišćenje PM 2,5 česticama, što odgovara debljini ljudske lasi, prodire duboko u pluća i ulazi u krvotok. Godine 2013. UN ga je svrstao među uzročnike raka. Po WHO-u, razina tih čestica u zraku ne bi smjela prelaziti 15 mikrograma po metru prostornom u 24 sata ili prosječno 5mcg/m3 u godinu dana. Budući da postoji sve više dokaza da su one jako štetne za zdravlje, WHO je prošle godine postrožio svoje standarde, prvi put od definiranja smjernica za kvalitetu zraka 2005. godine. Green