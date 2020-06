Kada postoje epidemiološki uvjeti da ljudi iz Norveške dolaze u Hrvatsku, nema razloga da se ne održi državna matura. Smatram da je odluka o tome što će biti s maturom trebala biti donesena puno prije – rekao je Boris Jokić. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje, rekla je da će nastava s obzirom na štrajk i nadoknadu za sve osim maturanata trajati do 26. lipnja. Što se zaključivanja ocjena tiče, učenici će dobiti još po jednu do dvije ocjene do kraja školske godine.