Treba papati

Uvriježeno je mišljenje da brdski biciklisti mogu preživjeti na hamburgerima, pizzi i pivi. Iako je to uglavnom točno, ipak stoji činjenica da dobra prehrana pomaže bez obzira na vrstu biciklizma. Bez obzira vozite li bicikl samo rekreativno i samo vikendom ili ste profić, svoj organizam naprežete do maksimuma svoje osobne izdržljivosti crpeći do krajnjih granica “pogonsko gorivo” i tekućinu iz vašeg organizma. Najbolje je tijekom vožnje stalno pomalo jesti i piti što nam omogućava konstantan izvor tekućine i glukoze. Dobro je na vožnju uzeti nešto što volimo jesti, a bogato je ugljikohidratima. Tjestenina, riža i slična hrana nije praktična za vožnju, no tu su zato energtske pločice, pića, pa i gelovi. Nešto od toga možete pripremiti i kod kuće. Biker