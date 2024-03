Nikako na zelenu granu

Iz svemoćne velike stranke Socijalističkog jednistva Njemačke (SED) je prvo nastala Stranka demokratskog socijalizma (PDS), a zatim 2007. je od njih nastala stranka Ljevice. Njen najveći uspjeh je bio nakon izbora 2013. godine, kada je četiri godine bila najveća opozicijska stranka, sve do 2017. godine. To se sada potpuno promijenilo te je ona najprije jedva ušla u njemački parlament, a trenutno je jedna od najslabijih stranaka oporbe. Usto, uistinu dobre rezultate ona nikada nije postigla na saveznom nivou, već na pokrajinskim izborima i to na području bivšeg DDR-a. (…) U ovim teškim vremenima za njemačke socijaliste, Ljevica se samo može tješiti činjenicom da još uvijek sudjeluje u četiri od 16 pokrajinskih vlasti i to u Berlinu, Bremenu, Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji i Tirinškoj. Deutsche Welle