Krasna ekipa

“Ono što mi se svidjelo je to što se okupilo nekoliko tisuća građana koji su vrlo kritični prema Stožeru. Međutim, jako sam nezadovoljan što je bilo i negatora covida, ljudi koji tvrde da je to izmišljena bolest. Što je jednako suludo kao i tvrditi da je Zemlja ravna” – rekao je sudionik prosvjeda i saborski zastupnik Mosta Marin Miletić. Nije mu se svidjelo niti politiziranje prosvjeda, odnosno povezivanje sa Zlatkom Hasanbegovićem. Žarko Puhovski naglašava ključnu stvar – “iako naša službena politika to ne želi prihvatiti, doista se ograničavaju temeljna ljudska prava”. Jutarnji