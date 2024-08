Ništa nije sveto, sve je bruto i neto

„To ima samo u Severnoj Koreji“, kaže Vučić, „da vam se uključuju pet puta tokom Dnevnika na protest u RTS-u, u državnom mediju. Uza svo poštovanje prema Severnoj Koreji, toga samo još tamo ima.“ Ima toga i u Vučićevoj “Srbiji nade”, koju on čas posmatra kao svoju veliku podršku, čas kao neprijateljsku državu, jer u njoj još uvek ima opozicije. Ni sam ne zna šta da radi. Pritom, krije svoje kimjongunovske metode. Akcija pravljenja miloševićevskog mitinga nije mu uspela iako je učinio sve da natera građane na dolazak u Beograd. One koje je uspeo da nahvata morao je da plati. Diljem interneta objavljivani su video klipovi sa tim sadržajem. Pa šta, reći će Vučić, to rade i Erdogan i Orban, šta im fali. Dobro, Kim ne radi, on samo objavi mesto i datum, pa ako neko ne dođe ne miting o svom trošku i sendviču, skida mu glavu. Peščanik