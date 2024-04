Izmislit će sve samo da ne moraju prijeći na baterije

Posljednji automobil s dizelskim motorom proizveden je u utorak u tvornici u Torslandi u Švedskoj, a to je bio SUV XC90. U periodu između 2012. i 2016. godine dizelaši su činili polovicu prodaje švedske marke (u kineskom vlasništvu). Više od 9 milijuna Volva s dizelskim motorima proizvedeno je od 1991. godine, koliko se prate statistike, prenosi Revija HAK. Sljedeća postaja posljednjeg modela XC90 s dvolitrenim dizelskim motorom je World of Volvo u Göteborgu gdje će biti izložen. To je bio tek drugi dizelski motor koji je razvio Volvo. Prvi, koji je debitirao 2001. godine, bio je petcilindrični agregat. Poslovni