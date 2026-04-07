Metar za mjerilo genijalnosti
Osmislili metodu vrednovanja revolucionarnosti znanstvenih otkrića
Istraživači sa sveučilišta Binghamton i Virginia razvili su metodu koja pomoću tehnike neural embeddinga precizno identificira povijesne znanstvene prekretnice. Analizom 55 milijuna radova i patenata, sustav mjeri udaljenost između temelja rada i njegova utjecaja na budućnost. Što je taj razmak veći, otkriće je revolucionarnije jer je uspješnije promijenilo postojeću paradigmu. Ovaj alat ne prepoznaje samo nobelovce, već i istovremena otkrića poput Darwinove i Wallaceove evolucije. Cilj je razumjeti uvjete koji rađaju velike proboje kako bi se u budućnosti lakše poticale nove znanstvene inovacije. Bug