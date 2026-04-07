Osmislili metodu vrednovanja revolucionarnosti znanstvenih otkrića - Monitor.hr
Danas (13:00)

Metar za mjerilo genijalnosti

Osmislili metodu vrednovanja revolucionarnosti znanstvenih otkrića

Istraživači sa sveučilišta Binghamton i Virginia razvili su metodu koja pomoću tehnike neural embeddinga precizno identificira povijesne znanstvene prekretnice. Analizom 55 milijuna radova i patenata, sustav mjeri udaljenost između temelja rada i njegova utjecaja na budućnost. Što je taj razmak veći, otkriće je revolucionarnije jer je uspješnije promijenilo postojeću paradigmu. Ovaj alat ne prepoznaje samo nobelovce, već i istovremena otkrića poput Darwinove i Wallaceove evolucije. Cilj je razumjeti uvjete koji rađaju velike proboje kako bi se u budućnosti lakše poticale nove znanstvene inovacije. Bug


Slične vijesti

20.10.2024. (11:00)

Vjerujem, ne vjerujem

Znanstveni proces, iako nije nepogrešiv, vodi do boljeg razumijevanja svijeta od bilo koje druge postojeće metode

Znanstvena metoda predstavlja sustavni pristup istraživanju svijeta. Temelji se na postavljanju hipoteza, njihovom testiranju kroz promatranje, eksperimentiranje i izradu modela te formiranju zaključaka na temelju dobivenih podataka. Znanstvene teorije ne predstavljaju apsolutne, vječne istine, već privremene konstrukcije koje trenutno najbolje tumače svijet, a mogu se mijenjati kako dolazi do novih otkrića. Religijska uvjerenja uglavnom se temelje na vjeri u određene dogme i postulate koji se ne mijenjaju i ne ovise o vanjskim dokazima. Vjernici svoju vjeru temelje na svetim spisima, duhovnim autoritetima, tradiciji i osobnim iskustvima, a ta vjerovanja ne moraju nužno biti podložna empirijskoj provjeri, iako neka nedvojbeno jesu. Bitno je razumjeti da povjerenje u znanost nije isto što i slijepa vjera. Ono se temelji na potvrđenom iskustvu da znanstvena metoda pruža najpouzdanije rezultate u objašnjavanju prirodnih pojava. Ključna razlika između religijskog i znanstvenog znanja leži u pristupima istini. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.