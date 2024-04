Još brži internet

Općenito, zemlje s više stanovništva uglavnom imaju više korisnika Interneta, no to nije pravilo. Ključni statistički pokazatelji su da je od 59,9% do 68,3% globalnog stanovništva online (zavisno od izvora), Kina je jedina zemlja u svijetu s više od milijardu korisnika Interneta, 24% korisnika interneta živi u istočnoj Aziji, Sjeverna Europa, odnosno nordijske zemlje ima najveću stopu penetracije interneta (97,4%), više od 90% stanovnika SAD koristi Internet, a najviše vremena online u svijetu su Južnoafrikanci u prosjeku čak 9 sati i 38 minuta dnevno. Mreža