Ugasili ekrane, upalili život

Umjesto izlazaka s čašom u ruci, generacije Z i milenijalci sve više biraju zdravlje, financijsku stabilnost i – bistru glavu. Istraživanje Beyond the Buzz 2025. pokazalo je da četvrtina mladih koji trenutno konzumiraju alkohol planira smanjiti unos alkohola u nadolazećoj godini. No, ovaj trend nije tek prolazna moda, već dio dublje kulturne promjene. Tri su razloga – najčešći je osobni izbor, drugi je zdravlje, a treći financije. To ne znači da se odbijaju zdravice i drugi društveni rituali, samo s bezalkoholnim supstitutima. Index