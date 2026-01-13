Ova se 'zbugirala'
Otkriven Cloud-9, prva potvrđena “neuspjela galaksija” bez zvijezda
Astronomi su pomoću svemirskog teleskopa Hubble otkrili Cloud-9, prvi potvrđeni primjer tzv. neuspjele galaksije – oblaka plina i tamne tvari koji nikada nije formirao zvijezde. Objekt je klasificiran kao RELHIC, fosil iz ranog svemira, i sadrži neutralni vodik okružen golemom količinom tamne tvari. Nalazi se blizu galaksije M94 i pokazuje znakove interakcije, ali ostaje stabilan bez kolapsa. Cloud-9 znanstvenicima pruža rijedak uvid u strukturu tamne tvari bez "šuma" svjetlosti zvijezda.