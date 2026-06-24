Dalmatinski "all inclusive" bez narukvice

Jagma za njegovom Bračkom Biblijom još se nije ni slegla, a Robert Barilla, supetarski novinar, pisac, kroničar otočkog vremena opet je uvezao narod Brača u jedno kolo. Vrag mu ne da mira kažu oduševljeni otočani, koji sa svih strana daju ruku u organizaciji akcije pod imenom Profesor. A tko je Profesor? E to je jedan od najpoznatijih splitskih i bračkih profešura, mentor, umjetnik, fotograf, kolekcionar, povjesničar umjetnosti, arheolog sveznadar Pero Dragičević. Robi je prije nekoliko godina sa svojim sumištaninom Supetraninom Profesorom sjedio na kavi, i onako markantnog sa sijedom dugom kosom i bradom zamislio ga kroz slijed fotografija. Na njima Pero glumi vatrogasca, kapetana, slikara, filozofa, mesara, surfera, biciklista… Kako je projekt tekao, a glumačke uloge tražile nove rekvizite, u pomoć su počeli uskakati Bračani. Kada je Pero postao DJ, meštar od zvuka Alen Dimić donio je svoj pult. Kada bi ga rola pretvorila u vatrogasca, oprema je stigla iz supetarskog DVD-a… Slobodna