Otok kamena, sporta i tradicije: Brač nudi puno više od samog Zlatnog rata - Monitor.hr
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Dalmatinski "all inclusive" bez narukvice

Otok kamena, sporta i tradicije: Brač nudi puno više od samog Zlatnog rata

Brač, najveći dalmatinski otok, idealna je destinacija za aktivan odmor i ljubitelje tradicije. Osim svjetski poznate plaže Zlatni rat u Bolu, otok nudi planinarenje na Vidovu goru (najviši otočni vrh), posjet fascinantnom pustinjačkom samostanu Blaca te istraživanje drevne povijesti u Škripu, domu Muzeja uja. Posjetitelji u Pučišćima mogu vidjeti klesarsku školu s tradicijom obrade slavnog bračkog kamena, na ranču iznad Supetra doživjeti jahanje konja u moru, a u lokalnim konobama kušati autohtona jela od janjetine poput vitalca te vrhunsko maslinovo ulje. Putni kofer


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13.08.2024. (13:00)

Malo manje ljepša iz zraka

Plaža Zlatni rat izgubila svoj prepoznatljivi ‘špic’, promjena klime mogući uzrok

Kako piše Jutarnji list, rt više nema svoj prepoznatljiviji šljunčani špic, već se tijekom zime pretvorio u svojevrsnu “čizmu”, dok se dio žala sa zapadne strane preselio se na istočnu prema mjestu Bol. Promjene na Zlatnom ratu događaju se već neko vrijeme, što bi mogla biti posljedica promjene klime, a ne nekog značajnijeg ljudskog faktora koji bi utjecao na izgled rta. Uz promjenu vjetrova, na oblik plaže utjecala i gradnja kuća, ali i ostale infrastrukture pa je tako spriječena tiha erozija sedimenta s Vidove gore do Zlatnog rata, koja ga je prvotno i formirala. Green

22.04.2023. (17:00)

Konceptualna fotografija

Nema tko Peru ne zna, a Profesora svi obožavaju

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Jagma za njegovom Bračkom Biblijom još se nije ni slegla, a Robert Barilla, supetarski novinar, pisac, kroničar otočkog vremena opet je uvezao narod Brača u jedno kolo. Vrag mu ne da mira kažu oduševljeni otočani, koji sa svih strana daju ruku u organizaciji akcije pod imenom Profesor. A tko je Profesor? E to je jedan od najpoznatijih splitskih i bračkih profešura, mentor, umjetnik, fotograf, kolekcionar, povjesničar umjetnosti, arheolog sveznadar Pero Dragičević. Robi je prije nekoliko godina sa svojim sumištaninom Supetraninom Profesorom sjedio na kavi, i onako markantnog sa sijedom dugom kosom i bradom zamislio ga kroz slijed fotografija. Na njima Pero glumi vatrogasca, kapetana, slikara, filozofa, mesara, surfera, biciklista… Kako je projekt tekao, a glumačke uloge tražile nove rekvizite, u pomoć su počeli uskakati Bračani. Kada je Pero postao DJ, meštar od zvuka Alen Dimić donio je svoj pult. Kada bi ga rola pretvorila u vatrogasca, oprema je stigla iz supetarskog DVD-a… Slobodna

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12.03.2023. (23:00)

Na Škripu ne škripi

Mali Škrip na Braču najobrazovaniji je u Hrvatskoj! 90 posto mještana ima diplomu

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Najstarije naselje na otoku Braču, Škrip, može se pohvaliti ne samo s 3 000 godina povijesti već i s najobrazovanijim stanovništvom: od 130 stanovnika njih 111 ima visoku školu. Nekadašnji ravnatelj KBC-a Split te rođeni Škripljanin Dinko Mirić, koji desetljećima vodi zapise o mjestu svog djetinjstva, rekao je Hini da je 90 posto stanovništva visokoobrazovano, a među njima je čak 14 liječnika. Škrip je, prema njegovim riječima, dao i 18 pravnika, 15 ekonomista, 15 inženjera, 14 prosvjetara, četiri farmaceuta i kemičara te deset pomorskih upravitelja stroja i kapetana. “Među liječnicima imamo otorinolaringologa, dva kardiologa, dermatologinju, pedijatra kardiologa, kirurga, nekoliko liječnica i liječnika obiteljske medicine, nefrologa, psihijatricu i okulista”, precizirao je dr. Marić koji je po profesiji kardiolog i internist. Usto, ni Škrip ne odolijeva turizmu pa je na 130 stanovnika čak 30 bazena i 60 apartmana. Slobodna

17.11.2017. (15:33)

O Zlatni rate

Sunce kupilo 320 tisuća četvornih metara zemljišta na Braču i gradi tri hotela

Koncern Sunce u vlasništvu Jake Andabaka kupio je 320.000 četvornih metara zemljišta u Sutivanu na otoku Braču. Tamo planiraju izgraditi tri nova hotela u suradnji s njemačkim turoperatorom TUI-jem. Riječ je o zemljištu uz direktan pristup obali. Prošlog su tjedna Hoteli Tučepi prodali TUI-ju 50 posto tvrtke Punta Zlatarac Tučepi za 31,5 milijuna eura. T-Portal, Lider

13.11.2017. (08:24)

Grize rep

40 tisuća bračkih konzervi u vodećim trgovačkim lancima u Ukrajini

Prve količine hrvatskih ribljih konzervi uskoro će se naći na policama vodećih trgovačkih lanaca u Ukrajini – Fozzyja i ATB-a. Led je probila Sardina iz Postira na Braču, koja je prije nekoliko dana sklopila ugovor s ukrajinskim maloprodajnim lancem, na temelju kojega će put Ukrajine vrlo brzo krenuti 40.000 njezinih konzervi – četiri vrste konzerviranih sardina, dvije vrste tune i tri vrste ribljih pašteta. Agrolaguna je pak još u pregovorima za izvoz maslinova ulja u Ukrajinu, što bi, uz Vegetu, bio treći hrvatski prehrambeni brend na tom tržištu. Te je poslove omogućio počasni ukrajinski konzul i predstavnik Ukrajinske gospodarske komore za područje bivše Jugoslavije Ivica Pirić. otoci.eu

18.08.2017. (16:14)

10 najboljih naslova o pimpeku s Brača koji se pojavio na naslovnici Microsoft Binga

13.06.2017. (00:09)

Mediteranski biseri

Daily Telegraph: 4 hrvatska otoka među najboljim mediteranskim destinacijama

Britanski Daily Telegraph na svoju je listu 25 mediteranskih otoka koje bi preporučili za obiteljski odmor uvrstio čak četiri hrvatska otoka: Hvar, Brač, Mljet i Vis. Vis su preporučili za povratak u prirodu, izabravši ga zbog njegovih nedirnutih prirodnih ljepota, autentične hrane i vina. Mljet su prepoznali po prekrasnim šumama i preporučili brojne sadržaje za jednodnevne izlete. Na Brač su posebno svratili pozornost obiteljima s aktivnim i sportski nastrojenim tinejdžerima koji će si ovdje lako pronaći zabavu. Glamurozni Hvar su pak namijenili onima koji traže trendovska odredišta. Index

12.06.2017. (00:09)

Mediteranski biseri

Daily Telegraph preporučio četiri hrvatska otoka među najboljim mediteranskim destinacijama

Britanski Daily Telegraph na svoju listu 25 mediteranskih otoka koje bi preporučili za obiteljski odmor uvrstio čak četiri Hrvatska otoka: Hvar, Brač, Mljet i Vis. Vis su preporučili za povratak u prirodu, izabravši ga zbog njegovih nedirnutih prirodnih ljepota, autentične hrane i vina. Mljet su prepoznali po prekrasnim šumama i preporučili njegove brojne sadržaje za jednodnevne izlete. Na Brač su posebno svratili pozornost obiteljima s aktivnim i sportski nastrojenim tinejdžerima koji će si ovdje lako pronaći zabavu. Glamurozni Hvar su pak namijenili onima koji traže trendovska odredišta. Index, Telegraph

24.04.2017. (15:49)

Tvrtka Sport B odustala od koncesije za Zlatni rat

Zagrebalčka tvrtka Sporst B odustaje je od ugovora o koncesiji za plažu Zlatni rat, a kažu da su tako odlučili zbog medijskih i političkih pritisaka. Nadaju se u svom priopćenju da će “u budućnosti o ovako važnim pitanjima odluku donositi struka, rukovodeći se propisanim kriterijima, a ne ulica ni politički centri moći”. Slobodna