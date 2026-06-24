Dalmatinski "all inclusive" bez narukvice
Otok kamena, sporta i tradicije: Brač nudi puno više od samog Zlatnog rata
Brač, najveći dalmatinski otok, idealna je destinacija za aktivan odmor i ljubitelje tradicije. Osim svjetski poznate plaže Zlatni rat u Bolu, otok nudi planinarenje na Vidovu goru (najviši otočni vrh), posjet fascinantnom pustinjačkom samostanu Blaca te istraživanje drevne povijesti u Škripu, domu Muzeja uja. Posjetitelji u Pučišćima mogu vidjeti klesarsku školu s tradicijom obrade slavnog bračkog kamena, na ranču iznad Supetra doživjeti jahanje konja u moru, a u lokalnim konobama kušati autohtona jela od janjetine poput vitalca te vrhunsko maslinovo ulje. Putni kofer