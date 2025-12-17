Ove godine izdano ukupno 160.176 dozvola za rad, najviše radnika iz BiH, Nepala i Srbije - Monitor.hr
Danas (12:00)

To je grad veličine Splita

Ove godine izdano ukupno 160.176 dozvola za rad, najviše radnika iz BiH, Nepala i Srbije

Od ukupne brojke izdanih radnih dozvola, nešto manje od polovice, njih 76.700, odnosi se na novo zapošljavanje, 64.009 na produljenje postojećih dozvola, dok je 19.467 dozvola izdano za sezonski rad, javlja Jutarnji. Pokraj spomenutih, strani radnci u većoj mjeri dolaze iz Filipina, Indije, Sjeverne Makedonije, Kosova, Bangladeša i Egipta. Najviše dozvola izdano je u PU zagrebačkoj – njih 40.170. Na drugom je mjestu PU istarska s 22.824 izdane dozvole, dok treće mjesto zauzima PU splitsko-dalmatinska s ukupno 16.602 dozvole. Najmanje dozvola izdano je u PU požeško-slavonskoj (639), PU virovitičko-podravskoj (936) i PU bjelovarsko-bilogorskoj (1.309). tportal


Slične vijesti

30.04.2016. (19:41)

Hrvatski paradoks

3.100 stranaca dobilo dozvolu za rad u Hrvatskoj – pastiri, baletani, maseri

Vlada RH izdala je ove godine 3.115 dozvola za strance. Produženje je tražilo 800 stranaca, a izdano je 2.300 novih dozvola za strance. Od toga broja čak 1500 stranaca će dobiti posao u brodogradnji i graditeljstvu. Osim toga, 85 stranaca je u turizmu, a kultura će zaposliti 34 stranca. Traže se još i maseri, pastiri, baletani, dirigenti, cjepljari voćaka, stjuardese… Poslovni, RTL vijesti