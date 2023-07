Ni Željko Malnar, ni Davor Rostuhar, ni Kristijan Grubišić Gruba ni Riana Petanjek. Možda baš vi budete prvi kojemu je to uspjelo

Bi li mi bilo lakše da nemam opciju „izlaza“? Jedan poziv satelitskim telefonom i avion dolazi po mene… Snovi se ne moraju ostvariti. Ostvarivati snove je luksuz. A luksuz je nešto bez čega se može. Možda zato tako puno ljudi ne ostvaruje svoje snove, jer se sam moraš ganjati na to, a to je teško… Iz mojeg vrlo subjektivnog kuta sada mi se čini da je najteže ono što si sami zadamo. To je cijena kojom rado plaćam ostvarivanje sna – piše hrvatski avanturista Davor Rostuhar koji kao prvi Hrvat u povijesti upravo hoda s ruba Antarktike do Južnog pola. Prešao četvrtinu puta.