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Ovo nećeš naći nigdje drugdje: MS Office 2024 za 16,99 € i Windows 11 Pro za 13,25 € na Keysfanu!
Keysfan, pravo mjesto za originalne Microsoft ključeve! Obje licence iz naslova su trajne, što znači da plaćate jednom i koristite ih bez brige o plaćanju stalnih pretplata. Za mnoge korisnike Microsoft Office ostaje okosnica svakodnevne produktivnosti, a uz aktualnu Keysfanovu ponudu MS Office 2024 Professional dostupan je za samo 16,99 €, što ga čini iznimno povoljnom nadogradnjom. Ova jednokratna kupnja donosi trajni pristup ključnim alatima kao što su Word, Excel, PowerPoint i Outlook.
U ovoj rasprodaji možeš pronaći i operativne sustave po odličnim cijenama! Za samo 13,25 €, najnoviji Windows 11 Professional donosi generativnu umjetnu inteligenciju na tvoje računalo. Uz Win 11 Pro dobivaš i Copilot, novi AI sustav iz Microsofta koji obavlja zadatke brže i jednostavnije!
Najbolji trenutak za jeftinu kupnju najnovijeg MS Officea 2024
- MS Office 2024 Pro Plus Key – 16.99€
- MS Office 2024 Pro Plus – 3 Keys – 39.99€ (13.33€/Key)
- MS Office 2021 Pro Plus Key – 28.48€
- MS Office 2021 Pro Plus – 2 Keys – 54.45€ (27.28€/Key)
- MS Office 2021 Pro Plus – 3 Keys – 76.75€ (25.58€/Key)
- MS Office 2021 Pro Plus – 5 Keys – 124.50€ (24.90€/Key)
- MS Office 2019 Pro Plus Key – 24.95€
- MS Office 2016 Pro Plus Key – 18.49€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 44.99€
Modernizirajte svoj sustav uz Windows 11 već od 10 €
- Windows 11 Pro – 1 Key – 13.25€
- Windows 11 Pro – 2 Keys – 25.75€ (12.88€/Key)
- Windows 11 Pro – 3 Keys – 35.25€ (11.75€/Key)
- Windows 11 Pro – 5 Keys – 54.75€ (10.95€/Key)
- Windows 11 Home – 1 Key – 13.15€
- Windows 11 Home – 2 Keys – 25.55€ (12.78€/Key)
- Windows 10 Pro – 1 Key – 8.25€
- Windows 10 Home – 1 Key – 8.15€
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Key – 1 Key – 12.25€
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Key – 1 Key – 12.80€
- Windows 11 Enterprise LTSC IoT 2024 Key – 1 Key – 12.88
- Windows Server 2025 Standard Key – 1 Key – 30.99€
- Windows Server 2025 Datacenter Key – 1 Key – 31.99€
Nabavite najisplativije Microsoft pakete uz kupon kod: BKS62
- Windows 11 Pro + MS Office 2024 Pro Keys – Bundle – 29.25€
- Windows 11 Home + MS Office 2024 Pro Keys – Bundle – 29.15€
- Windows 11 Pro + MS Office 2021 Pro Keys – Bundle – 38.47€
- Windows 10 Pro + MS Office 2021 Pro Keys – Bundle – 34.42€
- Windows 11 Pro + MS Office 2019 Pro Keys – Bundle – 36.92€
- Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Keys – Bundle – 32.07€