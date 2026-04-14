Hvala JD Vanceu, posjeti malo i Srbiju

Mađarska proživljava povijesnu prekretnicu nakon rekordne izlaznosti od 77,8 %. Prema privremenim rezultatima, oporbena stranka Tisza, predvođena Péterom Magyarom, ostvarila je trijumfalnu pobjedu s predviđenih 136 mandata, čime osigurava dvotrećinsku većinu u parlamentu. Fidesz je osvojio 56 mandata. Nakon 16 godina vlasti, Viktor Orbán je telefonski priznao poraz i čestitao Magyaru. Dok su predizborne ankete najavljivale smjenu vlasti, prvi službeni podaci potvrdili su drastičan pad Fidesza. Dok se glasovi još zbrajaju, centar Budimpešte slavi uz veliki techno party ispred parlamenta, simbolizirajući kraj jedne političke ere uz ritmove promjene. Jutarnji
- Péter Magyar, bivši član Fideszove elite i suprug bivše ministrice, pretvorio se od Orbánovog obožavatelja u njegovog političkog krvnika. Iskoristivši duboko poznavanje sustava i gnjev javnosti zbog korupcijskih afera, Magyar je pokretom Tisza razbio dugogodišnju apatiju. Njegov program temeljio se na borbi protiv korupcije i deblokadi EU fondova, iako zadržava oprezan stav prema Ukrajini. Kao „insajder“ koji je odlučio progovoriti, Magyar je biračima ponudio ono što stara oporba nije mogla – razbijanje Fideszovog monopola na nacionalni identitet. Za Mađare on nije svetac, već nužna promjena nakon 16 godina stagnacije. tportal
- Povijesni poraz Viktora Orbana snažno odjekuje izvan granica Mađarske, tresući temelje desničarskih pokreta od Rusije do Trumpova MAGA tabora (Index)
- Plenković: Čuo sam se s Magyarom i čestitao mu na uvjerljivoj pobjedi (Index)
- Vojković: Orban nije pao zbog ideologije, pao je zbog kobasica – mađarska valuta, forinta, izjedena je inflacijom, standard je pao. Automobili mađarskih tablica ispred naših trgovačkih centara (nekad je bilo obratno)… a nije da smo jeftini (Index)