Hvala JD Vanceu, posjeti malo i Srbiju

Pad Viktora Orbána: Mađari izabrali hladnjak umjesto televizije

Presudni faktori poraza bili su visoka korupcija, gospodarska recesija i zapuštenost javnih službi, što propaganda više nije mogla prikriti. TV je ovdje metafora za propagandu, a hladnjak za stvaran život Mađara. Iako je Orbán godinama gradio “neliberalnu državu”, birači su se zasitili retorike straha i izolacije od EU-a. ‘Propaganda ne može pomoći kada građanin ne može dobiti zdravstvenu skrb, a zna da premijer ima raskošno imanje’, rekao je bivši američki veleposlanik. Magyar obećava “humaniju” Mađarsku, dok Orbánov pad šalje snažnu poruku europskoj desnici i populistima diljem svijeta. tportal prenosi analizu NY Timesa. Tema i na Monitorovom Forumu


Izbori u Mađarskoj: Orbán priznao poraz, Fidesz debelo zaostaje za Tiszom

Mađarska proživljava povijesnu prekretnicu nakon rekordne izlaznosti od 77,8 %. Prema privremenim rezultatima, oporbena stranka Tisza, predvođena Péterom Magyarom, ostvarila je trijumfalnu pobjedu s predviđenih 136 mandata, čime osigurava dvotrećinsku većinu u parlamentu. Fidesz je osvojio 56 mandata. Nakon 16 godina vlasti, Viktor Orbán je telefonski priznao poraz i čestitao Magyaru. Dok su predizborne ankete najavljivale smjenu vlasti, prvi službeni podaci potvrdili su drastičan pad Fidesza. Dok se glasovi još zbrajaju, centar Budimpešte slavi uz veliki techno party ispred parlamenta, simbolizirajući kraj jedne političke ere uz ritmove promjene. Jutarnji

  • Péter Magyar, bivši član Fideszove elite i suprug bivše ministrice, pretvorio se od Orbánovog obožavatelja u njegovog političkog krvnika. Iskoristivši duboko poznavanje sustava i gnjev javnosti zbog korupcijskih afera, Magyar je pokretom Tisza razbio dugogodišnju apatiju. Njegov program temeljio se na borbi protiv korupcije i deblokadi EU fondova, iako zadržava oprezan stav prema Ukrajini. Kao „insajder“ koji je odlučio progovoriti, Magyar je biračima ponudio ono što stara oporba nije mogla – razbijanje Fideszovog monopola na nacionalni identitet. Za Mađare on nije svetac, već nužna promjena nakon 16 godina stagnacije. tportal
  • Povijesni poraz Viktora Orbana snažno odjekuje izvan granica Mađarske, tresući temelje desničarskih pokreta od Rusije do Trumpova MAGA tabora (Index)
  • Plenković: Čuo sam se s Magyarom i čestitao mu na uvjerljivoj pobjedi (Index)
  • Vojković: Orban nije pao zbog ideologije, pao je zbog kobasica – mađarska valuta, forinta, izjedena je inflacijom, standard je pao. Automobili mađarskih tablica ispred naših trgovačkih centara (nekad je bilo obratno)… a nije da smo jeftini (Index)
Povijesni izbori u Mađarskoj, kampanja obilježena masovnom upotrebom AI-a i dezinformacija

Dok ankete predviđaju pobjedu stranke Tisza Petera Magyara, Orbanov Fidesz gubi tlo pod nogama zbog skandala: od zloupotrebe policije protiv oporbe i kupovine glasova, do ekoloških incidenata i rastrošnosti elite (zlatne četke u Narodnoj banci). Dodatni udarac su snimke koje razotkrivaju Orbanovo dodvoravanje Putinu, dok kampanja kulminira apsurdnim tvrdnjama o ukrajinskom uplitanju. Pitanje je hoće li strah od “vanjskih neprijatelja” nadvladati želju za promjenom. DW

Mađarski trijumf volje: Orban će imati dvotrećinski parlament

Nakon 98 posto prebrojanih glasova mađarski Nacionalni izborni ured objavio je da će Orbanov Fidesz imati 135 mjesta, dvotrećinsku većinu, a oporbeni savez 56 mjesta u parlamentu. Stranka krajnje desnice Naša domovina također je ušla u parlament s osvojenih sedam mjesta. Ovo je četvrta uzastopna izborna pobjeda Viktora Orbana (58). Birači su podržali njegov koncept konzervativne, “neliberalne” države i odbacili zabrinutost zbog bliskih veza Budimpešte s Moskvom. Činilo se da bi ruska invazija na Ukrajinu posljednjih tjedana mogla poremetiti Orbanovu kampanju, natjeravši ga na neugodno manevriranje kako bi objasnio desetljeće stare poslovne odnose s Rusijom, no uspješno je uvjerio biračko tijelo svoje stranke Fidesz da bi oporbeni savez Marki-Zaya, koji je obećao popravak veza s Europskom unijom, mogao uvući zemlju u rat. HRT