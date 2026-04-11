Tko pod drugim jamu kopa...

Nakon 98 posto prebrojanih glasova mađarski Nacionalni izborni ured objavio je da će Orbanov Fidesz imati 135 mjesta, dvotrećinsku većinu, a oporbeni savez 56 mjesta u parlamentu. Stranka krajnje desnice Naša domovina također je ušla u parlament s osvojenih sedam mjesta. Ovo je četvrta uzastopna izborna pobjeda Viktora Orbana (58). Birači su podržali njegov koncept konzervativne, “neliberalne” države i odbacili zabrinutost zbog bliskih veza Budimpešte s Moskvom. Činilo se da bi ruska invazija na Ukrajinu posljednjih tjedana mogla poremetiti Orbanovu kampanju, natjeravši ga na neugodno manevriranje kako bi objasnio desetljeće stare poslovne odnose s Rusijom, no uspješno je uvjerio biračko tijelo svoje stranke Fidesz da bi oporbeni savez Marki-Zaya, koji je obećao popravak veza s Europskom unijom, mogao uvući zemlju u rat. HRT