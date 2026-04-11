Tko pod drugim jamu kopa...

Povijesni izbori u Mađarskoj, kampanja obilježena masovnom upotrebom AI-a i dezinformacija

Dok ankete predviđaju pobjedu stranke Tisza Petera Magyara, Orbanov Fidesz gubi tlo pod nogama zbog skandala: od zloupotrebe policije protiv oporbe i kupovine glasova, do ekoloških incidenata i rastrošnosti elite (zlatne četke u Narodnoj banci). Dodatni udarac su snimke koje razotkrivaju Orbanovo dodvoravanje Putinu, dok kampanja kulminira apsurdnim tvrdnjama o ukrajinskom uplitanju. Pitanje je hoće li strah od “vanjskih neprijatelja” nadvladati želju za promjenom. DW


Mađarski trijumf volje: Orban će imati dvotrećinski parlament

Nakon 98 posto prebrojanih glasova mađarski Nacionalni izborni ured objavio je da će Orbanov Fidesz imati 135 mjesta, dvotrećinsku većinu, a oporbeni savez 56 mjesta u parlamentu. Stranka krajnje desnice Naša domovina također je ušla u parlament s osvojenih sedam mjesta. Ovo je četvrta uzastopna izborna pobjeda Viktora Orbana (58). Birači su podržali njegov koncept konzervativne, “neliberalne” države i odbacili zabrinutost zbog bliskih veza Budimpešte s Moskvom. Činilo se da bi ruska invazija na Ukrajinu posljednjih tjedana mogla poremetiti Orbanovu kampanju, natjeravši ga na neugodno manevriranje kako bi objasnio desetljeće stare poslovne odnose s Rusijom, no uspješno je uvjerio biračko tijelo svoje stranke Fidesz da bi oporbeni savez Marki-Zaya, koji je obećao popravak veza s Europskom unijom, mogao uvući zemlju u rat. HRT