Pale cijene goriva: Benzin sa 10,33 pao na 9,99 kuna, dizel sa 9,81 na 9,56 kn

U ponoć je pojeftinilo gorivo – benzin za 28 lipa po litri, dizel za 16 lipa, a autoplin za 16 lipa, piše Cijenegoriva.info. Benzin je i dalje jeftiniji od dizela i prosječna mu je cijena 9,978 kuna, dok je prosječna cijena dizelskih goriva 10,106 kuna. Konkretno cijene međutim poprilično variraju od kompanije do kompanije – benzin od 9,65 kuna do 9,99 kuna, a dizel od 9,90 do 10,26 kuna. Index.hr…