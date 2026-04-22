Od pljeska u Parizu do kuhanja u vlastitom soku
Pariški sporazum: Trka s vremenom dok se planet znoji
Pariški sporazum iz 2015. postavio je cilj ograničenja zagrijavanja na 1,5 °C, no svijet je danas na kritičnoj prekretnici. Iako su obnovljivi izvori energije u procvatu (čine 40 % struje), emisije stakleničkih plinova i dalje obaraju rekorde zbog uporabe fosilnih goriva.
Ključni izazovi:
- Rekordne temperature: Prošlo desetljeće najtoplije je u povijesti.
- Tipping points: Dosegnute su točke bez povratka, poput izumiranja koralja.
- Gospodarski gubici: Šteta iznosi 304 milijarde dolara godišnje.
Trenutne politike vode nas prema 2,6 °C do kraja stoljeća. Spas zahtjeva deset puta brže napuštanje ugljena i masovna ulaganja u zelenu tranziciju. DW