Pariški sporazum: Trka s vremenom dok se planet znoji
Danas (23:00)

Od pljeska u Parizu do kuhanja u vlastitom soku

Pariški sporazum: Trka s vremenom dok se planet znoji

Pariški sporazum iz 2015. postavio je cilj ograničenja zagrijavanja na 1,5 °C, no svijet je danas na kritičnoj prekretnici. Iako su obnovljivi izvori energije u procvatu (čine 40 % struje), emisije stakleničkih plinova i dalje obaraju rekorde zbog uporabe fosilnih goriva.

Ključni izazovi:

  • Rekordne temperature: Prošlo desetljeće najtoplije je u povijesti.
  • Tipping points: Dosegnute su točke bez povratka, poput izumiranja koralja.
  • Gospodarski gubici: Šteta iznosi 304 milijarde dolara godišnje.

Trenutne politike vode nas prema 2,6 °C do kraja stoljeća. Spas zahtjeva deset puta brže napuštanje ugljena i masovna ulaganja u zelenu tranziciju. DW


Danas (19:00)

Tko je ugasio pčelu?

Različite vizije zaštite okoliša: Između zakonskih rupa i milijunskih fondova

Povodom Dana planeta Zemlje, u Hrvatskoj su se suočili oprečni stavovi o stanju okoliša. Dušica Radojčić (Odbor za zaštitu okoliša) oštro kritizira sustav zbog loše primjene zakona, “otpadnog kriminala” i podređivanja urbanizma profitu uz obalu. Upozorava da Hrvatska, u odnosu na BDP, plaća najveće štete od klimatskih promjena u EU. S druge strane, resorno Ministarstvo naglašava uspješno korištenje EU fondova. Ističu Socijalni plan za klimatsku politiku vrijedan 1,6 milijardi eura, usmjeren na dekarbonizaciju, obnovljive izvore energije i zaštitu najranjivijih skupina tijekom zelene tranzicije. HRT

22.04.2019. (15:30)

Čuvajmo ju

Danas je Dan planeta Zemlje

Ujedinjeni narodi su 2009. proglasili 22. travnja ‘Međunarodnim danom majke Zemlje’, no počeci obilježavanja Dana planeta Zemlje sežu u 1970. godinu kad su diljem SAD-a održani ‘nacionalni skupovi o okolišu’ tj. prvi masovni prosvjedi za zaštitu okoliša.